В Пулково мигрант отправленный на депортацию прихватил с собой чужую сумку на полмиллиона рублей

Нелегал, ожидающий депортации в петербургском аэропорту, украл чужую сумку с деньгами и докумантами

Житель республики Крым обратился к транспортным полицейским аэропорта "Пулково" с заявление о краже своего багажа, в котором находились документы, банковские карты и 380 тыс. рублей наличными. По горячим следам сотрудникам аэропорта удалось найти воришку, сообщили 16 ноября в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Известно, что 36-летний мужчина, возвращающийся из командировки, оставил без внимания на пункте осмотра свою ручную кладь. На беспризорную сумку обратил внимание 20-летний нелегал, которого доставили в аэропорт с целью депортации. Гражданин ближнего востока, не долго думая, решил прихватить ценную сумку с собой на родину.

В течение часа полицейские вышли на след и поймали подозреваемого. Злоумышленника сняли с борта и доставили в дежурную часть линейного отдела.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье кража. Похищенные вещи вернули владельцу, а мигранту может грозить до 10 лет лишения свободы.