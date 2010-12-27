В Приозерском районе пройдет музыкальный фестиваль "Дым над водой. От классики до рока"

Вход на все мероприятия – свободный, к месту проведения фестиваля будет организовано движение автобусов-шаттлов от платформ Рощино и Сосново.

В последние выходные июля у горнолыжных склонов на берегу Красного озера в Приозерском районе Ленинградской области пройдет 2-й музыкальный фестиваль "Дым над водой. От классики до рока".

27 и 28 июля здесь встретятся классика и рок: симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический" и португальская рок-группа Blind Zero, петербургский герой мюзиклов Иван Ожогин и участники шоу "Голос". На фестивале можно будет услышать самые неожиданные музыкальные сочетания: хит "Перемен" Виктора Цоя на мотив балета Сергея Прокофьева, или русскую народную "Ой, мороз, мороз", плавно переходящую в саундтрек "Игры престолов". Также здесь прозвучат кроссовер-версии мировых хитов рок-групп Metallica, Scorpions, Queen и Deep Purple.

В течение двух дней будут работать три сцены – главная, на берегу Красного озера, в естественном амфитеатре долины Коробицыно, малая сцена на вершине склона для мастер-классов и третья – детская сцена на территории горнолыжного центра "Золотая долина".

Вход на все мероприятия – свободный, к месту проведения фестиваля будет организовано движение автобусов-шаттлов от платформ Рощино и Сосново.

Организаторы рассчитывают, что мероприятие посетят около 10 тыс. человек.

Источник: пресс-служба ЛО