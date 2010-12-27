В Приморском районе две школьницы украли IPhone 8

Несовершеннолетних воровок задержали в этот же день.

Утром 18 апреля оперативники задержали школьницу по подозрению в краже IPhone 8 у 35-летней женщины. Как сообщает пресс-служба УВО, две несовершеннолетних подружки разработали схему кражи через доску объявлений в интернете.

Известно, что две девушки нашли на сайте объявление о продаже смартфона стоимостью в 58 тыс. рублей. Задержанные договорились о встрече с продавщицей на улице Савушкина. При встрече "покупательницы" попросили посмотреть телефон, а зачтем одна девушка передала устройство своей напарнице, и они убежали в разные стороны.

Потерпевшая обратилась в полицию и сообщила приметы воровок. Отряд патрулирования заметил на набережной Черной речки девушку, подходящую под описание. Ее задержали и доставили в 34 отдел полиции. Там у нее изъяли украденный IPhone 8. В этот же день была задержана и сообщница. Обе оказались учащимися одной из гимназий Санкт-Петербурга.

По факту случившегося ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Pixabay