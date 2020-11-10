В Приморском районе достроят каток, два детских сада и сдадут корпус ЖК "Новая Каменка"

Последний корпус ЖК "Новая Каменка" сдали в сентябре, через неделю жильцам начнут выдавать ключи.

В Приморском районе в этом году достроят крытый каток, два детских сада, а также передадут жильцам ключи от квартир в проблемном ЖК "Новая Каменка". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Детский сад на Суздальском шоссе на 140 мест готов на 75 процентов, внутри ведутся отделочные работы. Сад рассчитан на восемь групп, две из них для детей раннего возраста, шесть — для дошкольников.

Наша задача, как строителей, до 30 декабря у нас контракт заканчивается, мы стараемся. Коммуникации на 90 процентов все сделаны, то есть инженерия. Остаются пусконаладочные работы, это все в подвале, вентиляционная камера, водомерный узел. Андрей Стегачев, начальник строительного участка

Каток на улице Маршала Новикова сменил четырех подрядчиков, в декабре этого года его планируют сдать. Для завершения строительства было выделено более 267 тысяч рублей, их них 83 тысячи из федерального бюджета.

Как вы убедились, холодильная установка на объекте. В ближайшее время будет произведена полная обвязка и начнутся пусконаладочные работы через три недели. В декабре объект будет полностью вводится в эксплуатацию. Вы видели похожий объект, мы его сдали летом этого года на Ириновском проспекте, он был специализирован для чемпионата по керлингу. Николай Линченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Еще один долгожданный объект — корпус 1.4 ЖК "Новая Каменка", это последний дом группы компаний "СУ-155". На следующей неделе жильцам начнут выдавать ключи от квартир, жилье получат почти 500 семей.

Мы и жители Санкт-Петербурга остались один на один с проблемой, которая включала в себя восемь домов и порядка 5500 квартир. То есть порядка 5500 тысяч семей остались без жилья и с непонятными перспективами. Сегодня мы видим корпус 1.4 это последний дом наследства "СУ-155" на территории Санкт-Петербурга. Евгений Барановский, заместитель председателя Комитета по строительству

Строительство детского сада на Яхтенной улице почти завершено, степень готовности — 97 процентов. Сад вместимостью 190 мест строится в течение пяти лет, на объекте сменилось три подрядчика.

Нам в этом году в работе Комитета по строительству получилось изменить работу, у нас на всех объектах, которые даже имели расторжение предыдущих контрактов, работы возобновлены в соответствии с утвержденными графиками по контрактам. Николай Линченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Всего в Петербурге до конца года планируют сдать в эксплуатацию около 60 социальных объектов.

Фото и видео: Piter.TV