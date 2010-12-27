В Приморском районе школьник выпил 100 таблеток обезболивающего из-за конфликта с возлюбленной

Врачам скорой помощи пришлось везти пострадавшего Ромео в больницу: он отрпввлся препаратом.

В Приморском районе ссора с возлюбленной довела подростка до больницы: школьник выпил около ста таблеток но-шпы. В результате мальчика с острым отравлением пришлось экстренно госпитализировать в больницу.

Инцидент произошел 2 апреля около часа ночи. Страдающего от неразделенной любви девятиклассника прямо из квартиры по Беговой улице забрали в пятую детскую городскую больницу имени Филатова. В отделении юноша оказался в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у жертвы острое преоальное отравление.

Пострадавший рассказал, что принял большое количество лекарств в 22 часа 1 апреля. В настоящее время за пациентом наблюдают врачи. По данным полиции, семья, в которой воспитывается мальчик, благополучная. На учете в органах опеки не состоит.

