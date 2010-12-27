В Приморском районе из-за столкновения двух легковушек и маршрутки образовалась страшная пробка

О пострадавших пока нет никакой информации. На месте работают полицейские.

В пятницу, 26 октября, на перекрестке Торфяной дороги и улицы Оптиков столкнулись две легковушек и маршрутка. Очевидцы сообщают, что на место обраовалась страшная пробка.

Лютая пробка от Старой деревни передает автовладелец

На кадрах видно, что у машин имеются серьезные повреждения капота, бампера и лобового стекла. Помимо этого, по асфальту разбросаны части от автомобилей.

О пострадавших пока нет никакой информации. На месте работают полицейские.

Ранее мы сообщали о том, что в аварии на Сенной площади пострадали двое человек

Фото:ДТП и ЧП Петербург/вк