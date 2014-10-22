В Приморском районе до конца 2021 года откроется пять школ и шесть детсадов

Одна из школ будет инклюзивной, в нее смогут ходить дети с особенностями здоровья.

До конца года в Приморском районе Петербурга будет открыто шесть детских садов для почти тысячи детей. Об этом сообщил глава Петербурга Александр Беглов на церемонии открытия Детского сада на Яхтенной улице, пишет портал "Строительный Петербург".

Глава администрации Приморского района Николай Цед добавил, что до конца 2021 года в эксплуатацию введут ещё четыре общеобразовательные школы и одну начальную. Три школы будут вмещать до 550 детей, четвертая – 1600. В начальную школу смогут ходить 200 учеников.

Одна из школ будет инклюзивной, в нее смогут ходить дети с особенностями здоровья.

Ранее стало известно, что Петербургу не хватает детских садов.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)