В Приморье спасли натуралиста, который снимал цветы и попал в ловушку

Спасатели помогли мужчине, который застрял из-за камнепада.

На территории Приморского края российские спасатели помогли любителю природы, который попал в каменную ловушку. В пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили, что специальная операция прошла на острове Попова. Известно, что путешественник спустился со скалы для того, чтобы сфотографировать красивые цветы. Однако подняться обратно у него не получилось из-за того, что под ногами мужчины начали сыпаться камни. Туристу повезло, так как рядом с ним оказалась группа людей, которая прогуливалась по экотропе.

Женщины вызвали спасателей, которые с помощью альпинистского снаряжения 42-летнего мужчину подняли наверх. пресс-служба ГУ МЧС РФ

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Фото и видео: ГУ МЧС России