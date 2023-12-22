В Приморье полиция уличила руководство частной медклиники в организации канала нелегальной миграции

Сотрудники МВД и ФСБ раскрыли преступную схему в регионе.

На территории Приморского края правоохранительные органы уличили руководство частной медицинской клиники в организации канала нелегальной миграции. Такими данными с журналистами поделились сотрудники пресс-службы МВД РФ по региону. Известно, что учредитель, генеральный директор и главный врач организации обеспечили выдачу иностранцам фиктивных заключений об отсутствии у них опасных инфекционных заболеваний. В реальности пациенты даже не проходили осмотр фтизиатром. Далее клиенты использовали подложные документы для оформления разрешительных бумаг (патентов на работу). Таким образом, иностранцы могли остаться на территории страны более, чем 90 суток.

Сотрудники УЭБиПК краевой полиции установили нарушение условий получения данной фирмой лицензии на осуществление медицинской деятельности. пресс-служба МВД РФ по Приморью

По факту произошедшего ведется уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 322.1 УК РФ.

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Фото и видео: МИД России