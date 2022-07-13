В Приморье подростки избили школьницу до крови изо рта и сняли это на видео

С правонарушителями работает полиция, пострадавшая находится на амбулаторном лечении.

В Приморском крае группа подростков избила 13-летнюю девочку. Процесс совершения данного преступления дети снимали на камеры мобильных устройств. Установлено, что инцидент произошел в Партизанском районе. На кадрах видно, что в руках у злоумышленников было пиво. Часть подростков поставила пострадавшую на колени, после чего один из школьников нанес удар девочке ногой по лицу.

В местном муниципалитете уточнили, что пострадавший ребенок в настоящее время находится на амбулаторном лечении. Ситуацию журналистам прокомментировала региональным омбудсмен по правам детей Ольга Романова. Уполномоченная объявила, что личности всех участников конфликта установлены. С ними работают правоохранительные органы. Некоторые из детей состоят на учете в управлении по делам несовершеннолетних.

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Фото и видео: Вконтакте / Комсомольская правда Владивосток