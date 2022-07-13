  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:39
69
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Приморье подростки избили школьницу до крови изо рта и сняли это на видео

0 0

С правонарушителями работает полиция, пострадавшая находится на амбулаторном лечении.

В Приморском крае группа подростков  избила 13-летнюю девочку. Процесс совершения данного преступления дети снимали на камеры мобильных устройств. Установлено, что инцидент произошел в Партизанском районе. На кадрах видно, что в руках у злоумышленников было пиво. Часть подростков поставила пострадавшую на колени, после чего один из школьников нанес удар девочке ногой по лицу. 

В местном муниципалитете уточнили, что пострадавший ребенок в настоящее время находится на амбулаторном лечении. Ситуацию журналистам прокомментировала региональным омбудсмен по правам детей Ольга Романова. Уполномоченная объявила, что личности всех участников конфликта установлены. С ними работают правоохранительные органы. Некоторые из детей состоят на учете в управлении по делам несовершеннолетних.

Российские подростки оттаскали сверстницу за волосы в лагере и попали на видео.

Фото и видео: Вконтакте / Комсомольская правда Владивосток

Теги: дети, избиение, подростки, приморский край
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии