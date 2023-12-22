В Польше считают, что конфликт между РФ и Украиной может продлиться около 10 лет

Радослав Сикорский оценил вероятность распространения кризиса на страны НАТО.

Вооруженный региональный конфликт на территории Украины может продолжаться не менее десяти лет. Соответствующую позицию высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире третьей программы на местной радиостанции Polskie Radio. Иностранный дипломат пояснил, что при этом Москва не нападет на страны Североатлантического альянса в Европе в том случае, если эти государства НАТО должно подготовятся к потенциальной эскалации кризиса. Спикер не стал исключать полностью негативного развития сценария.

В целом такие конфликты длятся около 10 лет. Радослав Сикорский, глава МИД Польши

Напомним, что немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что конфликт на Украине может затянуться еще на несколько лет. По мнению европейского политика, сейчас никто не может говорит о том, будет ли кризис длиться в течение пяти лет или нет.

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Фото и видео: YouTube / PolskieRadio24_pl