При этом в больнице не доделали ремонт и зонирование для пациентов с коронавирусом.

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что в Покровскую больницу снова завозят пациентов с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на врача-реаниматолога Сергея Саяпина.

По его словам, ввоз пациентов возобновлен. Однако в больнице не доделали ремонт и зонирование для пациентов с коронавирусом.

Зонирование стационара не закончено, и ввоз инфекционных пациентов может привести к перекрёстному заражению пациентов и заражению персонала... сказано в сообщении

Ранее врачи Покровской больницы заявили, что медучреждение перепрофилировали на работу с больными пневмонией, в том числе с коронавирусной. В Смольном эту информацию опровергают: больные с коронавирусом направляются в инфекционную больницу им.С.П. Боткина и Детскую городскую клиническую больницу №5 им.Н.Ф. Филатова.

Ранее мы сообщали о том, что в комитете по здравоохранению ответили на обращение врачей из Покровской больницы.

Фото:vk.com/komzdravspb