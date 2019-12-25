В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что в Покровскую больницу снова завозят пациентов с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на врача-реаниматолога Сергея Саяпина.
По его словам, ввоз пациентов возобновлен. Однако в больнице не доделали ремонт и зонирование для пациентов с коронавирусом.
Зонирование стационара не закончено, и ввоз инфекционных пациентов может привести к перекрёстному заражению пациентов и заражению персонала...
сказано в сообщении
Ранее врачи Покровской больницы заявили, что медучреждение перепрофилировали на работу с больными пневмонией, в том числе с коронавирусной. В Смольном эту информацию опровергают: больные с коронавирусом направляются в инфекционную больницу им.С.П. Боткина и Детскую городскую клиническую больницу №5 им.Н.Ф. Филатова.
Ранее мы сообщали о том, что в комитете по здравоохранению ответили на обращение врачей из Покровской больницы.
Фото:vk.com/komzdravspb
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