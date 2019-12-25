В Подмосковном Орехово-Зуево сотрудники морга вымогали деньги у убитых горем родственников

Сотрудники морга вымогали деньги за подготовку тел к похоронам.

В Подмосковье сотрудников морга задержали за мошенничество и вымогательство.

ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий сообщает, что в Орехово-Зуево задержаны 2 санитара и врач - патологоанатом за незаконное получение денег от родственников умерших. Сотрудники морга вымогали деньги у убитых горем людей за подготовку тел к похоронам.

В отношении 3 сотрудников морга возбуждено уголовное дело по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия с родственников требовали по 12,5 тысяч рублей на руки. Хотя по прейскуранту стоимость процедуры намного ниже. Деньги поступали в кассу в неполном объеме или вовсе не поступали. Данное мошенничество было поставлено на поток.

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