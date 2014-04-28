В Подмосковье задержали сторонника "Правого сектора"*, воевавшего в Донбассе

Мужчина проходил подготовку у инструкторов НАТО.

В Подмосковье задержали сторонника "Правого сектора", воевавшего на территории Донбасса. Об этом журналистам рассказали представители Центра общественных связей ФСБ России. По данным силовой структуры, подозреваемый прошел специальные курсы по диверсионной подготовке НАТО. У мужчины было изъято холодное оружие и несколько зажигательных устройств. Оперативные мероприятия проводились совместно с МВД.

В лесном массиве Солнечногорского района изъят принадлежащий ему тайник с холодным оружием, символикой "Правого сектора" и тремя самодельными зажигательными устройствами, которые могли быть использованы для проведения диверсий. заявление ЦОС ФСБ РФ

Уточняется, что фигурантом уголовного дела стал уроженец российской столицы. С 2017 по 2019 год задержанный проходил службу в составе Вооруженных сил Украины, проходил спецподготовку под контролем руководителей из НАТО на территории Яворовского полигоне в селе Старичи Львовской области. Мужчина имеет три киевских награды за участие в боевых действиях на Донбассе. С 2019 года он по указ президента Владимира Зеленского получил украинское гражданство, а с января 2022 года находился в РФ.

"Правый сектор" - запрещенная на территории России террористическая и экстремистская организация.

В Крыму задержали бойца крымско-татарского батальона* ("Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана" - террористическое, экстремистское движение, деятельность которого запрещена на территории России).

Фото и видео: ЦОС ФСБ

