В Подмосковье задержали подозреваемого в нападении на женщин с кислотой

Преступления произошли в поселке Монино.

Российские правоохранительные органы задержали на территории Московской области подозреваемого в нападении на женщин с кислотой. Соответствующее заявление сделали региональные представители пресс-службы МВД РФ. Известно, что в преступлениях обвиняется 31-летний местный житель из поселка Монино. Согласно предварительным сведениям, все нападения злоумышленника произошли 10 апреля вечером.

Полицейские установили предполагаемого подозреваемого в совершении противоправных действий и задержали его на территории Люберецкого городского округа. пресс-служба МВД РФ

Полицейские отметили, что во время одного из инцидентов подозреваемый прошел мимо женщины, развернулся, догнал ее и выплеснул из емкости в лицо неизвестную жидкость. В результате женщина с ожогами глаз была доставлена в больницу. После этого на соседней улице мужчина облил из шприца несовершеннолетнюю девушку. Потерпевшую пришлось госпитализировать с химическим ожогом ноги. В надзорном ведомстве возбуждено уголовное дело.

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Фото и видео: Telegram / BAZA, Mash