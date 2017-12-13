В Подмосковье мужчина убил жену на глазах у дочери, скрылся и погиб в ДТП

Появились подробности происшествия, которые произошли в Наро-Фоминском районе Московской области.

11 февраля в поселке Молодежный Наро-Фоминского района Московской области произошло жуткое убийство: бывший муж забил насмерть жену на глазах у дочери.

Между 54-летним таксистом и его бывшей женой произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес множественные удары разводным ключом, а затем изрезал ножом. Все это происходило на глазах у 14-летней дочери разведенных супругов. После убийства мужчина скрылся с места преступления, сел в свою машину и уехал.

В полицию позвонила дочь потерпевшей. На месте правоохранители обнаружили тело без признаков жизни в луже крове. Мужчину задержать не успели, по дороге в Калужском направлении он выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с другим автомобилем. От полученных травм убийца скончался.