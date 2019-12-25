На Южной дороге 5 июня состоится экосубботник с раздельным сбором мусора

В Петроградском районе на прибрежной территории Финского залива состоится экологический субботник, организованный ООО "ПКФ "Петро-Васт" совместно с экологическим движением "Раздельный сбор", ООМПО "Наследие", при поддержке администрации Петроградского района и мотоклуба "Ночные волки". Об этом сообщила пресс-служба администрации Петроградского района.
К субботнику, который состоится 5 июня в 10:00 на Южной дороге могут присоединиться все желающие. На субботнике участники очистят территорию от мусора, узнают от экоактивистов об экологических проблемах.
Компания "Петро-Васт" в этот день организует раздельный сбор пластика и стекла. Будут задействованы контейнеры для сбора пластика, стекла и ТКО, мусоровоз с задней загрузкой, а также первый в России уникальный двухкамерный мусоровоз для раздельного сбора пластика и стекла.
Все отсортированные отходы будут переданы на переработку.
В мае петербуржцы очистили территорию на берегу речки Красненькая от покрышек.
Фото: Piter.tv
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