На Южной дороге 5 июня состоится экосубботник с раздельным сбором мусора

К субботнику, который состоится 5 июня в 10:00 на Южной дороге могут присоединиться все желающие.

В Петроградском районе на прибрежной территории Финского залива состоится экологический субботник, организованный ООО "ПКФ "Петро-Васт" совместно с экологическим движением "Раздельный сбор", ООМПО "Наследие", при поддержке администрации Петроградского района и мотоклуба "Ночные волки". Об этом сообщила пресс-служба администрации Петроградского района.

К субботнику, который состоится 5 июня в 10:00 на Южной дороге могут присоединиться все желающие. На субботнике участники очистят территорию от мусора, узнают от экоактивистов об экологических проблемах.

Компания "Петро-Васт" в этот день организует раздельный сбор пластика и стекла. Будут задействованы контейнеры для сбора пластика, стекла и ТКО, мусоровоз с задней загрузкой, а также первый в России уникальный двухкамерный мусоровоз для раздельного сбора пластика и стекла.

Все отсортированные отходы будут переданы на переработку.

В мае петербуржцы очистили территорию на берегу речки Красненькая от покрышек.

Фото: Piter.tv