В Петроградском районе Петербурга через МФЦ оформили 2815 парковочных разрешений

Рассмотрение обращения на включение в реестр парковочных разрешений жителя занимает от 10 до 20 рабочих дней.

С 1 по 22 мая жители Петроградского района оформили в МФЦ 2815 заявок на парковочные разрешения. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказали в МФЦ.

Рассмотрение обращения на включение в реестр парковочных разрешений жителя занимает от 10 до 20 рабочих дней. Поэтому тем, кто хочет успеть до 1 июня, когда парковка в данном районе станет платной, посоветовали поторопиться.

Комитет по транспорту сообщил, что выдал в Петроградском районе Петербурга 1056 льготных разрешений.

Ранее стало известно, что в зоне платной парковки Петербурга могут ввести дифференцированные тарифы.

Фото: Комитет по транспорту