В Петергофе празднуют День Победы

В Нижнем парке заработали фонтаны Большого каскада и "Самсон".

Сегодня, 9 мая, к торжеству Дня Победы присоединился и музей-заповедник "Петергоф". В Нижнем парке запустили фонтаны, а в небе над Финским заливом закружились самолеты.

Реставрация объектов в парке завершилась. Теперь гости могут увидеть во всей красе и дворец, и церковный корпус, и работающие фонтаны Большого каскада, и "Самсон". В музее-заповеднике расположились стендовые выставки, посвященные войне. Здесь же можно узнать, как восстанавливали Петергоф после оккупации.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в понедельник в Петербурге будет тепло и дождливо.

Фото: Piter.tv