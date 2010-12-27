По словам очевидцев, девушка получила тяжелые травмы.

В понедельник, 18 марта, в Петербурге мужчина на "Фольксваген Поло" сбил 18-летнюю девушку: медики на месте. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцидент произошел на 32 км автодороги Парголово-Огоньки.

В 13:30 45 летний мужчина на автомобиле Фольксваген Поло на 32 км автодороги Парголово-Огоньки "" сбил вне зоны ПП 18-летнюю девушку пешехода сказано в сообщении

На кадрах видно, что медики оказывают пострадавшей экстренную помощь.По словам очевидцев, девушка получила тяжелые травмы.

На месте ожидают полицейских.

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Фото:дтп и чп петербург/вк