В понедельник, 18 марта, в Петербурге мужчина на "Фольксваген Поло" сбил 18-летнюю девушку: медики на месте. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
Инцидент произошел на 32 км автодороги Парголово-Огоньки.
В 13:30 45 летний мужчина на автомобиле Фольксваген Поло на 32 км автодороги Парголово-Огоньки "" сбил вне зоны ПП 18-летнюю девушку пешехода
сказано в сообщении
На кадрах видно, что медики оказывают пострадавшей экстренную помощь.По словам очевидцев, девушка получила тяжелые травмы.
На месте ожидают полицейских.
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Фото:дтп и чп петербург/вк
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