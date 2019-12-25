В Петербурге начал работу сервис доставки продуктов "Утконос"

Создано 70 рабочих мест, число вырастет до 400 к концу года.

В четверг, 12 ноября, на петербургский рынок онлайн-магазинов продуктов вышел сервис "Утконос". Фулфилмент-центр расположился на территории логистического терминала "Кубинская" общей площадью около 9,5 тысяч квадратных метров.

Создано 70 рабочих мест, число вырастет до 400 к концу года. Сообщается, что инвестиции в проект превысили 250 миллионов рублей. Однако сервис сможет выполнять до 10 тысяч заказов в сутки. Так, ритейлер приобрел 30 специализированных автомобилей, которые будут обслуживать территорию внутри КАД. В перспективе расширение до некоторых городов Ленобласти и зоны за пределами КАД.

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Фото: vk.com/viputkonos