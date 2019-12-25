В Петербурге задержали мужчину с килограммом метадона

Подозреваемого задержали в ходе расследования ранне возбужденного уголовного дела о сбыте наркотиков.

Крупную партию наркотиков изъяли у мужчины у дома 14 по улице Краснодонской. Об этом стало известно Piter.tv.

В ходе расследования уголовного дела полицейские задержали 35-летнего петербуржца, у которого нашли и изъяли подозрительный свёрток. В нём, по данным экспертизы оказалось 1003,5 грамма метадона.

Возбуждено уголовное дело. Ранее подозреваемый был неоднократно судим.

Ранее в Луге задержали закладчицу, которая распространяла синтетические наркотики.

Фото: Piter.tv