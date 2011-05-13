В Петербурге задержали члена "Правого сектора"* за продажу наркотиков

Цепелев вместе со знакомыми наладил масштабное производство запрещённых веществ в Петербурге.

В Петербурге 14 сентября задержали выходца из Украины Цепелева. Его подозревают в в производстве и сбыте наркотиков по заданию членов запрещённой в РФ организации "Правый сектор". Об этом пишет ТАСС.

Задержанный рассказал, что ранее занимался этим же в Мариуполе. В 2018-м он приехал в Петербург на заработки, а затем вернулся домой, потому что истек срок действия паспорта. Через несколько дней его нашли боевики "Правого сектора"* и заставили вернуться в Петербург и продолжить производить и сбывать наркотики. Цепелев должен был регулярно отдавать выручку организации.

Цепелев вместе со знакомыми наладил масштабное производство запрещённых веществ в Петербурге. Силовики во время задержания изъяли более 10 кг наркотиков. По данным правоохранителей, Цепелев мог обратиться к силовикам, но ничего не предпринял, поскольку сам получал прибыль от продажи товара.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по 228.1 и 282.3 статьям УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; финансирование экстремистской деятельности). Теперь ему грозит пожизненный срок.

* "Правый сектор" – запрещенная в России украинская экстремистская и террористическая организация.

Фото: Piter.tv