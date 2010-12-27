Петербуржец продал квартиру с помощью фальшивого свидетельства о браке с уже умершим человеком

Позже его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Петербуржец смог продать квартиру по поддельным документам. Однако, радоваться ему пришлось недолго, так как в скором времени он попался полиции. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По информации правоохранительных органов, 55-летний мужчина использовал фальшивое свидетельство о заключении брака между женщиной и владельцем квартиры на Новоизмайловском проспекте. Владелец умер еще в 2014 году. С этим документом мужчина пришел к нотариусу, чтобы оформить свидетельство о праве на наследство на жилье. Ему это удалось и после он смог продать квартиру.

Позже злоумышленника задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по статье "мошенничество", сам он находится под подпиской о невыезде.

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