В Петербурге задержали казаха, который выкладывал в сеть утехи с 15-летней подругой

Не исключено, что для сговорчивости начинающий порноактер предлагал девушке наркотики.

В ночь на 21 февраля полиция Петербурга задержала 18-летнего уроженца Казахстана, который выкладывал в интернет утехи с 15-летней подругой. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Согласно материалам уголовного дела, в период с 1 по 3 февраля начинающий порноактер неоднократно занимался любовью с 15-летней девушкой в арендованной квартире на Туристской улице. Все происходящее молодой человек снимал на видео, а после выкладывал ролики в сеть. Не исключено, что для сговорчивости юноша предлагал несовершеннолетней наркотики. Пакет с запрещенным веществом был найден в жилище задержанного. Кроме того, стражи порядка изъяли два ноутбука, флеш-накопитель, 10- дисков, системный блок и два смартфона.

По факту случившегося ведется расследование. В отношении подозреваемого возбудили уголовно дело по статьям "Секс с лицом, не достигшим 16 лет" и "Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов".

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Фото: Piter.TV