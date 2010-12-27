С 1 марта ушло уже 866 тысяч кубометров воды.

В Петербурге за первый месяц осени убрали более тысячи тонн мусора и 7,8 тысячи тонн смёта. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

В ведомстве заявили, что в Северной столице с начала сентября техника дорожных предприятий отработала около 20 тысяч смен. Также на улицы города 34,5 раз вышли дворники. С начала осени израсходовано более 90 тысяч кубометров воды

Также в комитете по благоустройству заявили, что с начала вены 2019 года на уборку города на Неве ушло уже 866 тысяч кубометров воды.

Ранее мы сообщали о том, что на Петербург надвигается шторм.

Фото:Piter.tv