В Петербурге за месяц подешевела долгосрочная аренда квартир

В Санкт-Петербурге аналитики зафиксировали заметное снижение стоимости долгосрочной аренды квартир в период с ноября по декабрь 2025 года, указав на удешевление всех основных категорий жилья. Об этом сообщает "Ведомости Северо-Запад".

Аналитики сообщили о снижении стоимости долгосрочной аренды квартир в Санкт-Петербурге по итогам периода с ноября по декабрь 2025 года. По предоставленным данным, средние ставки аренды сократились на 4-6 процентов. Согласно опубликованным показателям, стоимость аренды студий уменьшилась на 4 процента и составила 36,2 тысячи рублей. Аренда однокомнатных квартир снизилась на 5 процентов до 45,7 тысячи рублей. Стоимость найма двухкомнатных квартир уменьшилась на 6 процентов до 68,3 тысячи рублей. Цена аренды трехкомнатных квартир сократилась на 5 процентов и достигла уровня 100 тысяч рублей.

По итогам периода с 2024 по 2025 годы средние ставки долгосрочной аренды увеличились на 8 процентов для трехкомнатных квартир, на 3 процента для студий и однокомнатных вариантов, а также на 2 процента для двухкомнатных объектов. В предыдущем периоде с 2023 по 2024 годы рост арендных ставок был более значительным и составлял от 4 до 19 процентов в зависимости от категории жилья.

