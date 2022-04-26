В Петербурге за год зафиксировали менее 1000 случаев туберкулеза

Однако врачи столкнулись с проблемой: пациенты с заразной формой все чаще отказываются от лечения и покидают больницы.

В Санкт-Петербурге за 2025 год зарегистрировали менее 1000 новых случаев заболевания туберкулезом. Как сообщила заместитель начальника отдела эпиднадзора Роспотребнадзора Анна Миронова, ситуация в городе остается благополучной.

По словам специалиста, показатели заболеваемости сохранились на уровне предыдущего года и оказались на 35% ниже среднероссийских. Доля детей среди заболевших составила 4,3%, что на 13,3% меньше, чем в 2024 году.

При этом структура заболевших претерпела изменения. Если ранее туберкулез считался болезнью бездомных и заключенных, то сейчас инфекцию все чаще выявляют у обычных горожан, преимущественно с ослабленным иммунитетом.

Отдельную проблему представляют пациенты с заразными формами, которые прерывают терапию. Ежегодно в суды Петербурга поступает около 70 обращений для их принудительной госпитализации. Однако туберкулезные стационары не относятся к закрытым учреждениям, охрана в них отсутствует, поэтому пациент может покинуть больницу в любой момент.

По закону человек имеет право отказаться от лечения, и наказания за это не предусмотрено. Ситуация требует изменений на федеральном уровне, и подвижки в этом направлении есть, однако решение затянется.

