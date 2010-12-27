В Петербурге за 8 марта пятеро детей получили травмы от уксуса, мультиварки и таблеток

В Северной столице за мартовские праздники пятеро детей получили травмы и ожоги из-за невнимательности взрослых.

Во время празднования в Петербурге Международного женского дня, сразу пятеро малышей в городе получили травмы и повреждения. Все пострадавшие перевезены в медицинские учреждения. Возраст детей, направленных в больницы варьируется от года до 13 лет.

Первой врачи скорой помощи забрали девочку с улицы Димитрова. Она по неосторожности приняла не то лекарство, к тому же превысив допустимую дозу. Затем в районе 20 часов вечера двое братьев уронили на себя работающую мультиварку. В кухонной утвари находился кипящий суп. Ребятам получили серьезные термические ожоги: пострадало около 50 процентов поверхности тел. Детей увезли и квартиры по Октябрьской набережной. Состояние годовалого пациента и его двухлетнего родственника медики оценивают как тяжелое.

Далее на Дачном проспекте двухлетняя петербурженка ради интереса сделала глоток из бутылки с уксусной кислотой. В результате девочку госпитализировали в пятую городскую детскую больницу имени Филатова. Доктора определили, что у нее с ожоги пищевода и нёба. Инцидент произошел по недосмотру родителей.

Последним медики забрали ребенка из дома по Кушелевской дороге. Малышка выпила средство для снятия лака, которое нашла у мамы на столе. Состояние любопытной девочки оценивают как средней тяжести.

Пострадавшие дети воспитываются в благополучных семьях. Родители не состоят на учете в правоохранительных органах или службе опеки.