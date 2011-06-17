В Петербурге за 19 млрд рублей построят завод по переработке мусора в Левашово

На месте старого полигона Новоселки появится современный мусорный комплекс.

Заказчиком выступает АО "Невский экологический оператор", которое объявило конкурс на проектирование и строительство комплекса. Начальная цена контракта на портале госзакупок указана в размере 14 млрд руб. Срок завершения строительства определен не позднее 31 марта 2027 года.

Будущий объект разместят в поселке Левашово в Выборгском районе на территории площадью 20 га. Полигон "Новоселки" действовал с 1972 года, его рекультивация стартовала в 2017 году и по данным июня 2025 года выполнена на 68%. Проект предусматривает переработку до 600 тыс. тонн отходов ежегодно. На полигоны будет вывозиться около 180 тыс. тонн отходов, что составляет 30% от общего объема. Инвестиции в проект составят 19,1 млрд руб., из которых 17,2 млрд руб. вложит "Российский экологический оператор".

Комплекс станет третьим крупным проектом НЭО наряду с КПО "Волхонка" и КПО "Островский".

