В Петербурге возросло число преступлений среди подростков в пандемию

По словам Клауса, это связано с тем, что круг общения подростков сузился в период пандемии, поэтому они долгое время находились с родственниками в замкнутом пространстве. По его мнению, это могло привести к нарастанию негативных эмоций.

В субботу, 24 июля, стало известно, что в Петербурге увеличилось число преступлений среди подростков в период пандемии. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя СК РФ генерал-лейтенант Александр Клаус.

В прошлом году было отмечено, что вырос уровень преступности среди несовершеннолетних, а также участились случаи мошенничества в интернете. Так, увеличилось число уголовных дел об убийствах и умышленном причинении вреда здоровью. Подчеркивается, что агрессия чаще всего была направлена по отношению к родным и близким.

По словам Клауса, это связано с тем, что круг общения подростков сузился в период пандемии, поэтому они долгое время находились с родственниками в замкнутом пространстве. По его мнению, это могло привести к нарастанию негативных эмоций.

Также выросло число мошенничеств в отношении пенсионеров. Однако несмотря на рост преступности, количество особо тяжких криминальных деяний снижается.

Ранее мы сообщали, что петербуржцы вошли в антирейтинг по заболеваемости в 2020 году.

Фото: Pixabay