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В Петербурге возбудили уголовное дело после снятия флага с дома на Энгельса
Сегодня, 9:45
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В Петербурге возбудили уголовное дело после снятия флага с дома на Энгельса

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В полицию позвонила очевидец происходящего.

Полиция возбудила уголовное дело о надругательстве над государственным флагом после случая в Выборгском районе. Как узнал Piter.tv, поводом стала ситуация, которая произошла 6 июня.

По предварительной информации, двое мужчин сняли российский флаг с дома №51 на проспекте Энгельса. Их действие привлекли внимание женщины, которая и позвонила в полицию. Вскоре полицейские задержали одного из подозреваемых. У 32-летнего гражданина изъяли флаг. Ему избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. 

Наказание по статье 329 УК РФ предусматривает ограничение свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

Ранее Piter.tv рассказывал о том, что подросток, который выбросил флаг в урну, стал фигурантом уголовного дела. 

Фото: Piter.tv

Теги: надругательство над флагом, уголовное дело, флаг
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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