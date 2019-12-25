Обвиняемому грозит срок от двенадцати до двадцати лет лишения свободы.

В Шушарах возбудили уголовное дело на мужчину, который напал на полицейского с молотком. Обвиняемому грозит срок от двенадцати до двадцати лет лишения свободы. Об этом сообщили в ГУ Следственного комитета по Петербургу 15 августа.

На сегодняшний день мужчина с огнестрельным ранением находится под охраной в больнице. Сегодня около 6 утра в полицию сообщили о скандале в квартире дома по Пушкинской улице. Двоих сотрудников полиции на входе в квартиру встретил её нетрезвый 42-летний хозяин. Мужчина ударил молотком по голове одного из правоохранителей, его коллега в рамках защиты выстрелил в нападавшего из табельного оружия.

В Петербурге избившего подростка инженера оставили под стражей на трое суток.

Фото: Piter.tv