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В Петербурге выставили на торги историческую типографию за 412 млн рублей
Сегодня, 21:45
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В Петербурге выставили на торги историческую типографию за 412 млн рублей

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Начальная цена лота составила 412 млн рублей.

В Петербурге на улице Правды выставили на продажу историческую типографию. Росимущество выставило на торги 100 % акций АО "Типография №12 им. Лоханкова. Об этом пишет "Деловой Петербург". 

Начальная цена лота составила 412 млн рублей. Акционерному обществу принадлежит дом-памятник на улицу Правды и участок с неохраняемым дворовым флигелем. Его площадь составляет порядка 0,5 гектара.

Ранее ЗакС Петербурга одобрил в первом чтении законопроект о поддержке локальных экспортеров.

Фото: citywalls
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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