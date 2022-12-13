В Петербурге выставили на торги историческую типографию за 412 млн рублей

Начальная цена лота составила 412 млн рублей.

В Петербурге на улице Правды выставили на продажу историческую типографию. Росимущество выставило на торги 100 % акций АО "Типография №12 им. Лоханкова. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Начальная цена лота составила 412 млн рублей. Акционерному обществу принадлежит дом-памятник на улицу Правды и участок с неохраняемым дворовым флигелем. Его площадь составляет порядка 0,5 гектара.

Ранее ЗакС Петербурга одобрил в первом чтении законопроект о поддержке локальных экспортеров.

Фото: citywalls

