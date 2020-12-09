В Петербурге выросли цены на вторичное жилье на 0,7% по сравнению с июнем

По словам специалистов, цены на вторичное жилье в России стагнируют. Это связывают со снижением активности покупателей в виду летних отпусков и непростой эпидемической обстановкой.

Стало известно, что цены на вторичном рынке жилья в Петербурге выросли на 0,7% по сравнению с прошлым месяцем, с 157,6 тысячи до 158,7 тысячи рублей за квадратный метр. Об этом сообщили в ЦИАН в воскресенье, 18 июля.

Примечательно, что средняя стоимость жилья на вторичном рынке в других городах страны с численностью населения более миллиона в июле составила 90,3 тысячи рублей за квадратный метр, что на 0,2% меньше, чем в прошлом месяце.

Эксперты отмечают рост цен в таких городах, как Краснодар - квартиры подорожали на 1,6% , в Москве и Уфе – на 0,4%, а в Казани – на 0,3%. Однако есть и города, где стоимость жилья снизилась. Так, в Екатеринбурге стали дешевле квартиры на 1,7%, в Челябинске – на 1,5 процента, а также в Новосибирске – на 1,3 процента.

По словам специалистов, цены на вторичное жилье в России стагнируют. Это связывают со снижением активности покупателей в виду летних отпусков и непростой эпидемической обстановкой. В целом, эксперты прогнозируют продолжение сдержанного роста цен на вторичку.

Ранее Piter.tv сообщал, что спрос на "вторичку" в Петербурге снижается два месяца подряд.

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