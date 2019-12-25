В Петербурге вынесли приговор за незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере

Петербуржца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение психотропных веществ без цели сбыта в особо крупном размере).

В воскресенье, 6 сентября, стало известно, что в Калининском районном суде вынесли обвинительный приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение психотропных веществ без цели сбыта в особо крупном размере). Сообщается, что преступник хранил свыше 200 граммов смеси, содержащей амфетамин и метамфетамин.

Суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы писали, что на улице Димитрова сбили 83-летнюю петербурженку.

Фото: Piter.TV