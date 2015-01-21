В Петербурге вынесли приговор участнику протестов 23 января

Петербуржца признали виновным по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Куйбышевский районный суд огласил приговор в отношении Андрея Ломова, который обвиняется в нападении на сотрудников правоохранительных органов в рамках акции протестов 23 января в поддержку Алексея Навального. Об этом стало известно во вторник, 23 марта, в Telegram-канале "Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга".

Дело слушалось в особом порядке. Ломов вину признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года говорится в сообщение.

Петербуржца признали виновным по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали лидера белорусского землячества за участие в протестах 23 января.

Фото: Piter.tv



