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В Петербурге вынесли приговор участнику протестов 23 января
Сегодня, 22:04
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kraratau27

В Петербурге вынесли приговор участнику протестов 23 января

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Петербуржца признали виновным по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Куйбышевский районный суд огласил приговор в отношении Андрея Ломова, который обвиняется в нападении на сотрудников правоохранительных органов в рамках акции протестов 23 января в поддержку Алексея Навального. Об этом стало известно во вторник, 23 марта, в Telegram-канале "Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга". 

Дело слушалось в особом порядке. Ломов вину признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года

говорится в сообщение. 

Петербуржца признали виновным по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). 

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали лидера белорусского землячества за участие в протестах 23 января. 

Фото: Piter.tv


 

Теги: протесты, суд
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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