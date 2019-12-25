В Петербурге выделили ещё 4,5 млн на выплаты медикам, работающим с ковидными пациентами

За январь–октябрь текущего года выплату уже получили 36 246 работников медицинских организаций.

На выплаты медикам, которые работают с ковидными пациентами выделили еще 4,5 млн рублей из резервного фонда правительства Петербурга. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Петербурга Беглов. Об этом 13 декабря рассказали в пресс-службе Смольного.

Средства направят на предоставление меры социальной поддержки за ноябрь-декабрь 2022 года. За январь–октябрь текущего года выплату уже получили 36 246 работников медицинских организаций.

Ранее антитеррористические меры на время новогодних праздников усилят в Петербурге. Безопасность повысят на городских объектах, в том числе – на объектах промышленности и ТЭК, атомного, энергопромышленного и транспортного комплекса.

Фото: Piter.tv

