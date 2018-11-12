В Петербурге 50 объектов вошли в список лучших благоустроенных территорий за 2018 год

Всего за год в рамках проекта благоустроили 573 объекта на территории Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге выбрали самые яркие и удачные примеры благоустройства городских территорий, реализованных в этом году в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". В список попало почти 50 объектов.

Всего за год в рамках проекта благоустроили 573 объекта на территории Санкт-Петербурга. Работы во всех районах начинались с активного обсуждения с жителями города, пожелания петербуржцев учитывались в первую очередь. В числе 50 лучших стали 20 игровых и спортивных площадок, 2 территории внутри двора (на улице Композиторов и проспекте Героев), а также скверы и парки.

Так, например, в сквере на Петроградской набережной с видом на крейсер Аврору отремонтировали дорожки, привели в надлежащий вид газоны, кустарники, покрасили урны и скамейки. Этот сквер приспособлен для посетителей с ограниченными возможностями, на дорожке смогут разъехаться две коляски, рядом со скамейками есть место для кресел.

На Васильевском острове благоустроили Шкиперский сад площадью 2,2 га. Там спилили сухие деревья, постригли изгороди, посадили цветы и кустарники.

Не обошли стороной и сквер на Большеохтинском проспекте у восьмого дома, так как этого очень хотели сами жители района. Сквер находится напротив районной библиотеки им Н.В. Гоголя, поэтому там регулярно проходят различные мероприятия на свежем воздухе. В сквере благоустроили газоны, оформили цветники, высадили растения и отремонтировали дорожки.

Самым масштабным стало благоустройство зеленых зон сквера в Пушкина на Магазейной улице (5 га). В сквере теперь растут 15 голубых елей и 370 кустарников, 48 240 цветов.

В следующем году программа будет развиваться еще активнее благодаря поправке ВРИО Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова ко второму чтению бюджета в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга. Проект Закона предусматривает выделение дополнительных средств в расходную часть бюджета в размере 2 534,6 млн руб.

Фото: gorsreda-spb