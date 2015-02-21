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В Петербурге в среду поднимут затвор дамбы
Сегодня, 13:11
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nadezhda_sib

В Петербурге в среду поднимут затвор дамбы

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Водители смогут продолжить движение по мосту сооружения С-2.

В среду, 24 февраля, затвор дамбы Петербурга переведут в положение "закрыто". Об этом сообщила пресс-служба Дирекции Комплекса защитных сооружений. 

Там будут проводиться работы по техническому обслуживанию гидромеханического оборудования плоского подъемно-опускного затвора судопропускного сооружения С-2 в период с 9 до 18 часов. Гидромеханическое оборудование проверят на работоспособность и обслуживание. 

Движение по дамбе будет осуществляться в штатном режиме. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что съемки фильма перекроют движение на улице Академика Харитона. Они вступят в силу с 25 по 26 февраля. 

Фото: Instagram / @dambaspb_kzs

Теги: гидромеханическое оборудование, дамба, кзс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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