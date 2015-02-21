В Петербурге в среду поднимут затвор дамбы

Водители смогут продолжить движение по мосту сооружения С-2.

В среду, 24 февраля, затвор дамбы Петербурга переведут в положение "закрыто". Об этом сообщила пресс-служба Дирекции Комплекса защитных сооружений.

Там будут проводиться работы по техническому обслуживанию гидромеханического оборудования плоского подъемно-опускного затвора судопропускного сооружения С-2 в период с 9 до 18 часов. Гидромеханическое оборудование проверят на работоспособность и обслуживание.

Движение по дамбе будет осуществляться в штатном режиме.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что съемки фильма перекроют движение на улице Академика Харитона. Они вступят в силу с 25 по 26 февраля.

Фото: Instagram / @dambaspb_kzs