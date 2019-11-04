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В Петербурге ночью 2 июля мосты не будут разводиться из-за шторма
Вчера, 23:54
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В Петербурге ночью 2 июля мосты не будут разводиться из-за шторма

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Из-за погодных условий в ночь с 1 на 2 июля мосты в Петербурге не будут разводить. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

В ночь с 1 на 2 июля из-за штормовой погоды мосты разводиться не будут.

Пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"

Напомним, в Курортном районе выпало 27,95 миллиметров осадков, что составляет треть от месячной нормы, в Кронштадтском районе – 17,41 миллиметров, в Приморском районе – 16,58 миллиметров. 

Помимо этого, сегодня спасатели МЧС России выезжали на места происшествий в Петербурге 71 раз: 67 раз – для уборки деревьев, четыре раза – ради устранения падений конструкций из металла. Также из-за обрушения дерева на проспекте Юрия Гагарина погибла женщина. Кроме того, повреждены 10 легковых машин. 

Сильный ветер в Невском районе уронил строительный кран. В настоящее время информации о пострадавших нет.

Фото: Piter.TV

Теги: мосты петербурга, разводка мостов, шторм в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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