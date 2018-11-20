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В музее городской скульптуры отметят 220-летие Пушкина
Сегодня, 13:33
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nastya960

В музее городской скульптуры отметят 220-летие Пушкина

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Фестиваль "Пушкинград" откроется 8 февраля в 12:00 на месте дуэли Александра Сергеевича Пушкина с Жоржем Дантесом на Черной речке.

В государственном музее городской скульптуры пройдет фестиваль "Пушкинград" в честь 220-летия со дня рождения Александра Пушкина. Об этом сообщается на официальном сайте петербургской администрации.

Так 10 февраля в 12:00 гости фестиваля смогут поучаствовать в мастер-классе по лепке из глины "Пушкин в профиль". В два часа дня состоится экскурсия "Человек, поэт и памятник. Образ Пушкина в творчестве Аникушина". Экскурсию проведет научный сотрудник Музея-квартиры Пушкина.

Фестиваль официально откроется 8 февраля в 12:00 на месте дуэли Александра Сергеевича Пушкина с Жоржем Дантесом на Черной речке.

Фото: pixabay

 

 

 

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Теги: государственный музей городской скульптуры, пушкин, пушкинград
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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