В музее городской скульптуры отметят 220-летие Пушкина

Фестиваль "Пушкинград" откроется 8 февраля в 12:00 на месте дуэли Александра Сергеевича Пушкина с Жоржем Дантесом на Черной речке.

В государственном музее городской скульптуры пройдет фестиваль "Пушкинград" в честь 220-летия со дня рождения Александра Пушкина. Об этом сообщается на официальном сайте петербургской администрации.

Так 10 февраля в 12:00 гости фестиваля смогут поучаствовать в мастер-классе по лепке из глины "Пушкин в профиль". В два часа дня состоится экскурсия "Человек, поэт и памятник. Образ Пушкина в творчестве Аникушина". Экскурсию проведет научный сотрудник Музея-квартиры Пушкина.

Фестиваль официально откроется 8 февраля в 12:00 на месте дуэли Александра Сергеевича Пушкина с Жоржем Дантесом на Черной речке.

Фото: pixabay