В Петербурге увеличат темпы ввода школ и детских садов в 2023 и 2024 годах

Активная застройки привела к дефициту детских садов, школ, медицинских учреждений.

Темпы ввода школ и детских садов в Петербурге увеличат вдвое в 2023 и 2024 годах. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного.

По словам Беглова, с 2014 года ежегодно сдавалось более 3 млн кв. м. жилья. Активная застройки привела к дефициту детских садов, школ, медицинских учреждений. Большую нагрузку в новых районах также испытывали дороги и общественный транспорт.

Напомним, что детский сад на 220 мест в Малом Карлино готовится к вводу в эксплуатацию. Все строительные работы на объекте завершены.

Ранее на Лиственной улице построят школу на 1000 мест. Школа будет возведена за счет средств городского бюджета в рамках адресной инвестиционной программы.

Фото: Piter.tv