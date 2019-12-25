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В Петербурге увеличат темпы ввода школ и детских садов в 2023 и 2024 годах
Сегодня, 19:45
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В Петербурге увеличат темпы ввода школ и детских садов в 2023 и 2024 годах

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Активная застройки привела к дефициту детских садов, школ, медицинских учреждений.

Темпы ввода школ и детских садов в Петербурге увеличат вдвое в 2023 и 2024 годах. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного. 

По словам Беглова, с 2014 года ежегодно сдавалось более 3 млн кв. м. жилья. Активная застройки привела к дефициту детских садов, школ, медицинских учреждений. Большую нагрузку в новых районах также испытывали дороги и общественный транспорт.

Напомним, что детский сад на 220 мест в Малом Карлино готовится к вводу в эксплуатацию. Все строительные работы на объекте завершены.

Ранее на Лиственной улице построят школу на 1000 мест. Школа будет возведена за счет средств городского бюджета в рамках адресной инвестиционной программы.

Фото: Piter.tv 

Теги: десткие сады, темпы, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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