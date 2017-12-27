В Петербурге повысят штрафы за неправильно использование символов города

Юридические лица за нарушение закона будут платить не 10 тысяч рублей, а 100-150 тыс.

17 января в первом чтении ЗакС принял проект закона о повышении штрафов за нарушение порядка использования официальных символов города – флага и герба.

На сегодняшний день штрафы за нарушение в использовании флага и герба для должностных лиц составляют от 500 до 2 тыс. рублей, а для юридических лиц от 1 до 10 тыс. рублей.

Символы города запрещено использовать в коммерческих целях, бланках и печатях индивидуальных предпринимателей. Однако находятся организации, желающие привлечь к себе внимание горожан таким образом.

Депутатам Законодательного Собрания города показалось, что нынешние санкции не останавливают недобросовестных предпринимателей. Специально для них чиновники предложили штрафы для должностных лиц поднять до 5-10 тыс. рублей, а для юрлиц – до 100-150 тыс. рублей.

Помимо флага и гимна рассматривается вопрос введения санкций за неправильное использование гимна России. Вера Сергеева, инициатор проекта, пояснила, что это будет связано с коверканьем слов, а также с добавлением в текст нецензурной лексики.