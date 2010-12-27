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В Смольном утвердили план по борьбе с раком
Сегодня, 15:25
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nastya960

В Смольном утвердили план по борьбе с раком

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План утвержден на ближайшие пять лет.

В Петербурге подписали План мероприятий по борьбе с онкологией на 2019-2024 годы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Губернатора Санкт-Петербурга.

Главной целью является достижение снижения количества смертей от рака. В городе на Неве для этого планируют усовершенствовать организацию помощи заболевшим. В онкодиспансерах и профильных стационарах сделают ремонт и докупят необходимое оборудование.

В Смольном акцентируют внимание на важности проведения информационно-разъяснительной работы с петербуржцами. Мероприятия будут проводить за счет городского бюджета.

Фото: Piter.TV

 

 

 

 

 

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Теги: онкология, рак, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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