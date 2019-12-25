В Петербурге установили рекорд по числу вакцинированных от коронавируса

Прошлый рекорд был установлен 12 ноября, когда прививку сделали 34 тыс. человек.

В Петербурге поставлен очередной рекорд по вакцинации за сутки. В среду, 17 ноября, прививку сделали почти 36 тыс. человек. Об этом сообщил комитет по здравоохранению.

Первым компонентом вакцины привились 21139 человек. В ведомстве напомнили, что количество пунктов вакцинации увеличивается. Накануне мобильный пункт открылся на улице Чайковского, 27. Он будет работать в один день с 09:30 до 13:00, а в другой день с 15:00 до 19:30. Пункт будет рассчитан на граждан старше 60 лет.

Ранее губернатор Александр Беглов говорил о том, что нужно в сутки вакцинировать по 40 тыс. человек.

Все новости по коронавирусной обстановке за вчерашний день мы собрали в одном материале.

Фото: комитет по здравоохранению Петербурга