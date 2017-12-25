Синоптики зарегистрировали аномальные погодные условия в Петербурге

В Петербурге днем 2 января зарегистрирован температурный рекорд.

Синоптики установили, что 2 января в Петербурге был зарегистрирован температурный рекорд. Воздух прогрелся до плюс 4,7 градусов. Такого результата не было за все время метеонаблюдений. Специалисты отметили аномально высокий показатель для данного времени года.

В ближайшее время специалисты не надеются на похолодание. Согласно подсчетам, оно может прийти на следующей неделе. В связи с потеплением погоды, петербуржцам пришлось отказаться от некоторых зимних соревнований и мероприятий. В частности, вчера власти не смогли официально открыть самую большую снежную горку из-за дождя.