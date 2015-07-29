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В Петербурге сожгли 400 кг санкционных продуктов из Евросоюза
Сегодня, 17:37
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nadezhda_sib

В Петербурге сожгли 400 кг санкционных продуктов из Евросоюза

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Продукты обнаружили 11-го ноября.

В трех торговых точках на Полюстровском рынке обнаружили продажу незаконной продукции. Речь идет о сырах, сливочном масле, колбах и мясных изделиях, которые были произведены в странах Евросоюза.

Рейд с участием инспекторов Россельхоза по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям и сотрудников Северо-Западного Таможенного Управления прошел 11-го ноября. Продажа товаров нарушает Указ Президента РФ от 29.07.2015 № 391. 

Всего было изъято около 400 кг продукции животного происхождения. Санкционную продукцию сожгли. 

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Теги: запрещенные продукты, продукты, санкции
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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