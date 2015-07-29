В Петербурге сожгли 400 кг санкционных продуктов из Евросоюза

Продукты обнаружили 11-го ноября.

В трех торговых точках на Полюстровском рынке обнаружили продажу незаконной продукции. Речь идет о сырах, сливочном масле, колбах и мясных изделиях, которые были произведены в странах Евросоюза.

Рейд с участием инспекторов Россельхоза по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям и сотрудников Северо-Западного Таможенного Управления прошел 11-го ноября. Продажа товаров нарушает Указ Президента РФ от 29.07.2015 № 391.

Всего было изъято около 400 кг продукции животного происхождения. Санкционную продукцию сожгли.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления