В Петербурге троих человек задержали по делу о мошенничестве на 66 миллионов рублей в метро

Задержаниям предшествовали обыски.

После обысков в петербургском метрополитене по подозрению в мошенничестве были задержаны несколько человек. В пресс-службе подземки подтвердили проведение оперативных мероприятий.

По подозрению в крупном мошенничестве по контракту 2017 года был задержан главный инженер Службы пожарной безопасности.Также транспортная служба ФСБ задержала владельца и руководителя ООО "Альтернатива" Андрея Ефимова. Также задержан посредник.

Следствие считает, что участники схемы заведомо завысили начальную максимальную цену контракта на независимую оценку пожарных рисков на 66 млн рублей. Уже на стадии исполнения были изготовлены фиктивные документы о стоимости выполненных работ, а 66 млн распорядились по своему усмотрению.

В конце прошлого года петербургского чиновника приговорили к условному сроку за покушение на получение взятки.

Фото: Piter.tv