В Петербурге театр Касаткиной и Василева отметит 50-летие балета "Сотворение мира"

Гастроли театр посвящает 90-летию со дня рождения Андрея Петрова и Владимира Василева.

Стало известно, что государственный театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева отметит в Петербурге 50-летие первой постановки балета "Сотворение мира". Его история началась со сцены Кировского (Мариинского) театра. Об этом сообщает ТАСС.

На сцене театра "Балтийский дом" труппа в год своего 55-летия после десятилетней паузы открыла этим спектаклем в пятницу гастроли на сцене театра. Их театр посвящает 90-летию со дня рождения Андрея Петрова и Владимира Василева.

По словам народной артистки Натальи Касаткиной,именно с этого спектакля началась творческая дружба с Андреем Павловичем Петровым. На его музыку в Кировском театре был поставлен балет "Пушкин", оперы "Петр Первый" и "Маяковский начинается".

До 30 августа на сцене покажут одноактные балеты на музыку Игоря Стравинского "Жар-Птица" и "Весна священная", а завершится гастрольный тур "Петербургскими сумерками" на музыку Пятой симфонии Петра Чайковского и "Чудесным мандарином" Белы Бартока.

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